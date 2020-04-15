شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وأمطار غزيرة تحاصر منازل السكان بمحافظة مأرب اليمنية.. وفقدان عشرة أشخاص بينهم نساء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بوقوع إصابات، بينها طفلان وفقدان آخرين، جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة في مدينة مأرب. وأضافت المصادر لقناة بلقيس، أن سيول الأمطار المتدفقة على حي الروضة تسببت في توقف حركة السر وإلحقا الضرر بالمنازل والممتلكات. شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً: Advertisements كما جرفت السيول مخيمات الجفينة والسويدا، وتسببت في فقدان عشرة أشخاص بينهم نساء. هذا ودعا الدفاع المدني بشرطة المحافظة، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر جراء استمرار تدفق السيول في المحافظة. إلى ذلك أطلق ناشطون وعاملون في المجال الإنساني نداء استغاثة للمنظمات الإغاثية، بسرعة التدخل لإنقاذ المتضررين واتخاذ التدابير اللازمة.

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