شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفرض دفع 500 مليون ريال على شركات الاتصالات لهذا السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فرضت جماعة الحوثي رسوماً باهظة على قطاع الاتصالات، بلغت 500 مليون ريال يمني، بذريعة مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين، أن الجماعة فرضت الرسوم على خمس شركات اتصالات ، (اثنتان منها حكومية، وثلاث خاصة)؛ بذريعة دعم جهود مكافحة الفيروس التاجي.
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وطالب الحوثيون المؤسسة العامة للاتصالات، وتيل يمن (حكوميتان)، ويمن موبايل ، وسبأ فون ، و إم تي إن، بدفع 100 مليون ريال يمني لكل منها؛ لدعم جهود الحركة لمكافحة جائحة كورونا.
وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية، يوم الجمعة الماضية، عن اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، لرجل ستيني في مديرية الشحر الساحلية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
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