شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تقول إن اليمن في والوقت الراهن أحد أسوأ البلدان بالنسبة للأطفال، وبحاجة لمزيد من المساعدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الأربعاء، إن اليمن في والوقت الراهن أحد أسوأ البلدان بالنسبة للأطفال.

وذكرت المنظمة أن النزاع في اليمن يدخل عامه السادس مما يتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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وأضافت: ونتيجة لاستمرار النزاع فقد توقفت حوالي نصف المرافق الصحية عن العمل جراء نقص القوى العاملة وشحة الإمدادات وما لحقها من أضرار مادية وانعدام للأمن.

وأشارت إلى أن الأضرار االتي لحقت بأنظمة المياه والصرف الصحي بصعوبة في الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة مما ساهم بشكل رئيسي في وقوع ما عُرف بأكبر تفشي للكوليرا في العالم حيث تسبب بإصابة أكثر من 2,2 مليون شخص منذ أبريل/نيسان 2017م.

وأكدت أن هذا التفشي، إلى جانب فاشيات أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات وكذا الاحتياجات الصحية التي تعذر تلبيتها، تبرز مدى الحاجة المتزايدة للمساعدات الإنسانية الحرجة المنقذة للحياة.

وذكرت المنظمة: استجابة للأزمة وبهدف ضمان حصول الأطفال والمجتمعات المحلية على ما يحتاجونه من أساسيات للبقاء على قيد الحياة فقد عملت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بصورة مشتركة في إطار مشروع الصحة والتغذية الطارئ.

وبحسب المنظمة: يعد المشروع شاملا لعدة قطاعات ويوفر دعما بالغ الأهمية لإجمالي 1,970 مرفقا من مرافق الرعاية الصحية الأولية و 72 مستشفى في عموم البلاد، حيث يمثل طوق نجاة ينبغي في نهاية المطاف الحفاظ عليه لمنع وقوع انهيار كامل للنظام الصحي القائم في اليمن.