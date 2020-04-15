حقيقة خبر وفاة وائل محمد حمزة الفنان السعودي

تناقل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الأربعاء 15 أبريل 2020 خبر وفاة الفنان السعودي وائل محمد حمزة في مكان إقامته بمدينة جدة؛ بعد مكوثه في المستشفى لعدة أيام.

وذكرت مصادر إعلامية عربية أن خبر وفاة الفنان السعودي وائل - لؤي محمد حمزة تم تداوله بين الناشطين في المنصات الاجتماعية، لكنه لم يصدر لغاية هذه اللحظة عن مصدر رسمي سواء بالتأكيد أو النفي.





وبذلك يظل نبأ وفاة الفنان السعودي غير صحيحا إلى أن يتم تأكيده من قبل مصدر رسمي سواء إعلامي أو أحد الشخصيات المقربة منه، علما أنه لا يوجد أي ممثل نشر تعزية أو نعي لزميله نجل الممثل محمد حمزة.

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يذكر أن وائل محمد حمزة هو ممثل وفنان سعودي بارز ولد في مدينة جدة، وهو نجل الفنان محمد حمزة، علما أن اسمه كان عند الولادة لؤي إذ يناديه زملائه بكلا الاسمين. وفق ما كتبه النشطاء في تويتر.

وشارك الفنان وائل محمد حمزة في العديد من المسلسلات المحلية المميزة، لعل أبرزها (ولا في الاحلام، أصابع الزمن، شكرا للظروف، اين الطريق، ليلة هروب، دموع الرجال، قصر فوق الرمال).

واتجه الفنان لؤي محمد حمزة في السنوات الأخيرة إلى العمل في مهنته الأصلية كونه درس الهندسة؛ لذلك يشغل منصب مهندس نظم في شركة أرامكو السعودية، إذ أنه قرر الابتعاد عن المجال الفني قليلا.