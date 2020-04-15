الصحة توضح متى تكون الإصابة بفيروس #كورونا (يسيره – متوسطة- حادة)

︎ واتس للمملكة .

أوضحت وزارة الصحة أن 70% إلى 80% من الحالات المصابة بفيروس ‎#كورونا، تكون الأعراض لديهم يسيرة، و20% من الحالات تستلزم رعاية صحية دون الحصول على عناية مركزة، و5% إلى 10% تكون حادة جدًا قد تسبب الوفاة نتيجة توقف بعض أعضاء الجسم.





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