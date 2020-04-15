شاهد: مقتل “أردني” عند باب منزله وأمام أعين أسرته أثناء إطلاق النار احتفالا بخروجه من السجن

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة رجل أردني؛ إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ إحتفالاً بخروجه من السجن.

وظهر بـ ” مقطع الفيديو ” الرجل الأردني وهو يخرج من المركبة ثم يقوم بعض الأشخاص بإطلاق النار احتفالآ به؛ لخروجه من السجن.

وأُصيب ” الرجل ” بطلق ناري عن طريق الخطأ أراده قتيلآ في الأرض وسط الحضور المحتفلين به.

وحصد الفيديو تفاعل بين المتابعين على ” تويتر ” ، مشيرين لخطورة إطلاق النار العشوائي في المناسبات الاجتماعية.



