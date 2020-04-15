«حتى إشعار آخر».. إغلاق مستشفى بجدة بعد تسجيل حالات كورونا

أعلنت إمارة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مستشفى «أندلسية» بحي الجامعة في جدة، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المستشفى.

وقال المستشفى في بيان: «عملاؤنا الكرام، باعتبارنا أحد أعضاء القطاع الطبي الخاص في المملكة، نود أن نبلغكم أننا منذ بداية ظهور جائحة كورونا، بذلنا كل ما في وسعنا من إجراءات وقائية واحترازية لنحافظ على صحتكم وسلامتكم وسلامة الفريق الطبي في المستشفى، حتى نستمر في تقديم خدماتنا الطبية لكم رغم تداعيات الظرف الراهن».

وأضاف البيان: «وكان من أهم هذه الإجراءات الوقائية، أننا قمنا بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة لعمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس (كوفيد-19) بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة، وتطبيقًا لقرارات وزارة الصحة بالمملكة، وحرصًا منا على سلامتكم وسلامة الفريق الطبي، نعلن أنه اعتبارًا من اليوم تم غلق مستشفى أندلسية حي الجامعة التزامًا بتعليمات الحجر الطبي الرسمية حتى إشعار آخر».

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