بالصور.. إصابة 3 أشخاص نتيجة تفاعل كيميائي بشقة سكنية في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث تفاعل كيميائي في شقة سكنية بحي اليمامة؛ نتيجة استخدام سوائل تنظيف مختلفة الاستخدامات، وسكبها معًا؛ ما تسبب في تفاعل وانبعاث أبخرة خانقة نتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج. اقرأ أيضًا: بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ خمسينيًّا سقط من أعلى جبل في الباحة تعيين «العاصمي» مساعدًا لمدير الدفاع المدني بالباحة

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