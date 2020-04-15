بالفيديو.. وصول 206 مواطنين إلى الحجر الصحي بمدينة الجبيل الصناعية

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل 206 مواطنين قادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تقلهم حافلات من مطار الملك فهد، وذلك تنفيذًا لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بعودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب جائحة كورونا.

وتمت استضافتهم عند وصولهم مدينة الجبيل الصناعية في الحجر الصحي المعد لهم، الذي سيقضون فيه 14 يومًا مدة الحجر الصحي؛ حفاظًا على سلامتهم والمجهز، وفقَا للاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم تجهيز المحجر بكل الاحتياجات لتأمين راحة المواطنين، وتقضية وقت ممتع للأطفال وجميع أفراد الأسرة، لتخفيف الأثر النفسي الذي تسببت فيه الحالة الراهنة، حتى يعودوا لأسرهم وهم في أتم الصحة والعافية.

واستقبل برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، المواطنين العائدين بفحوصات طبية، من خلال منطقتي فرز حيويتين يتم الفحص فيها، وفي حالة وجود أي أعراض يتم نقل الحالة؛ بواسطة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لتلقي العلاج.

وتمت مراجعة جميع ملفات النزلاء ومتابعة حالاتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، وأيضًا هناك عيادة طبية مجهزة بفريق طبي مرتبطة بخط ساخن مع غرف النزلاء تعمل على مدار الساعة، وذلك في حال شعور أي نزيل بارتفاع في درجة الحرارة أو زكام أو سعال.

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