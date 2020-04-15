«تنظيم سكن العمالة»: 6 إجراءات احترازية جديدة للوقاية من فيروس كورونا

أهابت لجنة تنظيم سكن العمالة بجميع الجهات، بالالتزام بالاشتراطات الصحيّة المعتمدة لمواقع «مساكن العمّال» خلال جائحة كورونا المستجد، انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص تجاه العمالة.

جاء ذلك، في بيان للجنة، أكدت فيه ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة بدليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة، بفحصها يوميًا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المتعمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الاتصال بالرقم 937 حال الاشتبال بإصابة عامل بالفيروس لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرفة خاصة مجهزة بمكسن للعزل.

كما تضمن البيان، ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة أسبوعيًا على الأقل، وتطهير دورات المياه والسطح المبنية وأماكن التلامس مرتين يوميًا، وأن تكون كل المطهرات المستخدمة معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، والتأكد من توافر مطهر كحولي لليدين بشكل كافٍ في الغرف، ووضعها في أماكن بارزة بمناطق التجمع والتأكد من تنظيف فلاتر ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.