جامعة حائل تحيل عضوًا بهيئة التدريس للتحقيق بسبب تغريدات مخالفة

أحالت جامعة حائل عضوًا بهيئة التدريس لديها إلى التحقيق؛ بسبب نشره تغريدات مخالفة. وقال المتحدث باسم الجامعة سعود البلوي، في بيان، أصدر مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم قرارًا اليوم بإعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس من عضوية اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وإحالته إلى لجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية، وذلك بناء على نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

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