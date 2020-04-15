«المرور» يتيح تجديد رخص القيادة إلكترونيًّا دون اشتراط الكشف الطبي للنظر

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، البدء في تجديد «رخص السير» إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط الكشف الطبي للنظر.

وذكر «المرور السعودي» عبر «تويتر»، أن ذلك يأتي تسهيلًا للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزمها شروط ضرورية تتمثل في:

- أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

- أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

- سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

- التأكد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع أبشر «من هنا».

- انقر على خيار «أبشر أفراد».

- سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.

Advertisements

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخِل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.

- من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

- قم بالنقر على «تجديد رخصة السير».

- ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

- حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

- انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».

اقرأ أيضًا:

بدون الفحص الدوري.. «المرور السعودي» يبدأ تجديد رخص السير إلكترونيًّا

المرور يوضح طريقة وشروط تجديد استمارة السيارة عبر "أبشر"

المرور يحدد غرامة المتأخرين في تجديد رخصة القيادة