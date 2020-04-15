السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء": حزمة المبادرات الإضافية تعكس حرص خادم الحرمين على المواطنين والمقيمين



الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

قال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي: "إن حزمة المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله لدعم القطاع الخاص في التعامل مع آثار

وأضاف الدكتور الجضعي قائلاً: "إن التوجيهات الكريمة تأتي امتداداً للقرارات السابقة لدعم القطاع الخاص خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة، كما تعود بالنفع للمواطنين والمقيمين العاملين بها".

ونوّه معاليه بثقة المجتمع بالله تعالى ثم بالقيادة الرشيدة التي اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان بأن تأثير هذه الجائحة سيكون محدوداً، لاسيما مع توفر أعلى درجات الاحترازات والجهود لمواجهة هذا الفيروس.

وشدّد على أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تسير على نهج القيادة الرشيدة، وتواصل دعم القطاع الخاص لإنتاج المعقمات والكمامات وغيرها، وتقديم التسهيلات التي تسهم في مواصلة الأعمال وتعزيز الأداء في هذه الظروف الاستثنائية، وتعمل على مدار الساعة لدعم الأبحاث السريرية التي من المأمول أن تصل إلى علاج لكورونا المستجد في أقرب وقت.

وسأل الدكتور الجضعي الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأنْ يديم على المملكة نعمه.

// انتهى //

22:40ت م

0238



الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسقال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي: "إن حزمة المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله لدعم القطاع الخاص في التعامل مع آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ تحمل في طياتها حرص خادم الحرمين على أبنائه المواطنين والمقيمين وبذل كل ما يمكن لاستمرار أعمالهم وعدم تأثرهم من الجائحة".وأضاف الدكتور الجضعي قائلاً: "إن التوجيهات الكريمة تأتي امتداداً للقرارات السابقة لدعم القطاع الخاص خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة، كما تعود بالنفع للمواطنين والمقيمين العاملين بها".ونوّه معاليه بثقة المجتمع بالله تعالى ثم بالقيادة الرشيدة التي اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان بأن تأثير هذه الجائحة سيكون محدوداً، لاسيما مع توفر أعلى درجات الاحترازات والجهود لمواجهة هذا الفيروس.وشدّد على أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تسير على نهج القيادة الرشيدة، وتواصل دعم القطاع الخاص لإنتاج المعقمات والكمامات وغيرها، وتقديم التسهيلات التي تسهم في مواصلة الأعمال وتعزيز الأداء في هذه الظروف الاستثنائية، وتعمل على مدار الساعة لدعم الأبحاث السريرية التي من المأمول أن تصل إلى علاج لكورونا المستجد في أقرب وقت.وسأل الدكتور الجضعي الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأنْ يديم على المملكة نعمه.// انتهى //22:40ت م0238

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء": حزمة المبادرات الإضافية تعكس حرص خادم الحرمين على المواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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