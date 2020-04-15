السعودية اليوم / غينيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



كوناكري 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أعلنت غينيا اليوم تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بفيروس

وتشهد غينيا منذ السبت الماضي وحتى اليوم إلزامًا على المواطنين بضرورة وضع الكمامات على الأوجه أثناء التجول بالخارج، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 363 شخصًا، بعد تسجيل 44 إصابة جديد خلال الـ 24 ساعة المنقضية.

// انتهى //

22:38ت م

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كوناكري 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت غينيا اليوم تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص يبلغ من العمر 75 عامًا، ويقيم بالعاصمة كوناكري.وتشهد غينيا منذ السبت الماضي وحتى اليوم إلزامًا على المواطنين بضرورة وضع الكمامات على الأوجه أثناء التجول بالخارج، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 363 شخصًا، بعد تسجيل 44 إصابة جديد خلال الـ 24 ساعة المنقضية.// انتهى //22:38ت م0236

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