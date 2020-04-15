السعودية اليوم / 120 مستفيداً من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بمحافظة طريف



طريف22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

تمكن مستشفى طريف العام من خدمة 120 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة " الزم بيتك - مسلتزماتك الطبية توصلك " خلال الأسبوعين الماضيين ، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها القطاع الصحي بمحافظة طريف لتحييد جائحة فايروس

وكان مستشفى طريف العام قد اتخذ أيضاً العديد من الإجراءات التي تحد من المراجعة من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وتحديد زيارة المرضى بساعة واحدة، وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية، وتأجيل مواعيد الأسنان العادية، وجلسات العلاج الطبيعي.

// انتهى //

22:12ت م

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طريف22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واستمكن مستشفى طريف العام من خدمة 120 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة " الزم بيتك - مسلتزماتك الطبية توصلك " خلال الأسبوعين الماضيين ، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها القطاع الصحي بمحافظة طريف لتحييد جائحة فايروس كورونا المستجد والحد من التجمعات مع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى والمراكز الصحية أو الخروج من المنزل حرصاً على سلامة الجميع.وكان مستشفى طريف العام قد اتخذ أيضاً العديد من الإجراءات التي تحد من المراجعة من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية وتحديد زيارة المرضى بساعة واحدة، وتأجيل العمليات الجراحية الروتينية، وتأجيل مواعيد الأسنان العادية، وجلسات العلاج الطبيعي.// انتهى //22:12ت م0231

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