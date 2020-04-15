السعودية اليوم / فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 17،167 حالة وفاة



باريس 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن فرنسا حدثت عدد الوفيات على أراضيها منذ الأول من مارس الماضي بسبب فيروس

ونّوه سالومون بأنه سُجل انخفاض في عدد المرضى المصابين في المستشفيات بواقع 513 مصاباً مقارنة بحصيلة أمس، بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات، وبلغ عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة 6457 حالة، بزيادة 284 مريضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

22:09ت م

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باريس 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن فرنسا حدثت عدد الوفيات على أراضيها منذ الأول من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي 17167 حالة وفاة، منهم 10643 في المستشفى و 6524 في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الصحية، منوّهاً أن هذه الزيادة في الأرقام مقارنة باليوم السابق سببها "تحديث للبيانات في الثلاثة أيام الماضية بعد عطلة نهاية الأسبوع"، وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 106206 إصابات منذ تفشي الوباء.ونّوه سالومون بأنه سُجل انخفاض في عدد المرضى المصابين في المستشفيات بواقع 513 مصاباً مقارنة بحصيلة أمس، بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات، وبلغ عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة 6457 حالة، بزيادة 284 مريضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //22:09ت م0228

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