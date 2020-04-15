السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يشكر منسوبي أمانة منطقة الرياض على جهودهم الميدانية



الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تقرير أمانة المنطقة وجهودها في تسخير الإمكانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة فايروس

وأشار التقرير إلى المهام والأعمال الميدانية منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 18 / 8 / 1441هـ، ومنها تعقيم الشوراع والأرصفة وأجهزة الصراف الآلي وافتتاح سوق مؤقت للخضار والفاكهة شرق حراج بن قاسم.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لسمو أمين منطقة الرياض ومنسوبي الأمانة كافة، على مابذلوه من جهود مشكورة، منوهاً سموه بتطلع الجميع إلى المزيد لخدمة هذا الوطن الغالي في محاصرة هذه الجائحة.

// انتهى //

22:05ت م

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الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تقرير أمانة المنطقة وجهودها في تسخير الإمكانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة فايروس كورونا وأشار التقرير إلى المهام والأعمال الميدانية منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 18 / 8 / 1441هـ، ومنها تعقيم الشوراع والأرصفة وأجهزة الصراف الآلي وافتتاح سوق مؤقت للخضار والفاكهة شرق حراج بن قاسم.وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لسمو أمين منطقة الرياض ومنسوبي الأمانة كافة، على مابذلوه من جهود مشكورة، منوهاً سموه بتطلع الجميع إلى المزيد لخدمة هذا الوطن الغالي في محاصرة هذه الجائحة.// انتهى //22:05ت م0227

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