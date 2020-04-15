السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران توضح "الآلية المتبعة في العملية التدريبية" في لقاء مع المتدربين عن بُعد



نجران 22 شعبان 1442هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

نظمت الكلية التقنية بنجران اليوم لقاءً مع متدربي قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني، بحضور عميد الكلية محمد بن علي الصقري ووكلاء الكلية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على ما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية من خدمات إلكترونية، وتوضيح الآلية المتبعة في العملية التدريبية والحضور من خلال منصة التدرب الإلكتروني "التدريب عن بُعد"، إضافة إلى طريقة احتساب الدرجات والمعدل التراكمي والإجابة على جميع استفسارات المتدربين.

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21:57ت م

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