شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 254 معتمراً باكستانياً من مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

غادر 254 معتمراً باكستانياً، اليوم، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مدينة لاهور في باكستان، وذلك خلال رحلة خاصة من قبل الخطوط الجوية السعودية SV-3734. وأعرب السفير الباكستاني رجا علي إعجاز والقنصل العام خالد مجيد عن خالص امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على كرم الضيافة والمعاملة الحسنة الطيبة المقدمة للمعتمرين الباكستانيين. وقدم المعتمرون المغادرون شكرهم إلى وزارة الحج والعمرة على إجراءاتها بتوفير الإقامة والإعاشة والترتيبات الطبية المناسبة لهم أثناء إقامتهم في المملكة على خلفية الاحترازات والتدابير المتبعة ذات العلاقة بجائحة كورونا، مشيدين بجهود الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السعودية.

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