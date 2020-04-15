ضبط مستودع مخالف يقوم بتصنيع معقمات بمواد مجهولة بالرياض

2020-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبط مراقبو وزارة التجارة مستودعًا في الرياض يستخدم لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة وبطريقة مخالفة.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة وفي إطار عملها الاعتيادي بالتحري والمتابعة والرصد، اشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وقامت بعمل كمين محكم بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، تمكنت من خلاله من ضبط المستودع المخالف الذي تم تحويله إلى معمل لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.

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ومن خلال التحقيق تبين بأن العمالة المخالفة تقوم بتوزيع المواد الأولية مجهولة المصدر من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر، حيث تبين بأنه يتم تخزين هذه المواد في إحدى الشقق السكنية في الرياض، تستخدمها العمالة كمقر لتخزين المواد الأولية لتصنيع المعقمات، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الأولية المغشوشة جاهزة للتوزيع.

هذا وتؤكد وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تعمل على مدار اليوم، وتقوم بعمليات رصد وتحري مكثفة للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه القيام بالغش في المنتجات؛ لما في ذلك من تأثير على سلامة المستهلكين، واقتصاد الوطن.

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