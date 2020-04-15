فيديو.. الجهات الأمنية تشدد الرقابة على سائقي تطبيقات التوصيل

2020-04-15

متابعات الخليج 365 - الشرقية

كثفت الجهات الأمنية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، الرقابة الصارمة على سائقي التطبيقات الإلكترونية؛ للتأكد من التزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلاب لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم؛ للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات.

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وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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