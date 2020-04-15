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الغذاء والدواء تحذر من 3 أنواع من جل معقم اليدين

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2020-04-15

الغذاء والدواء تحذر من 3 أنواع من جل معقم اليدين

لاحتوائها على نسبة عالية من الميثانول

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 أنواع من جل معقم اليدين؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الميثانول ونسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والإيزوبروبانول.

وأوضحت الهيئة، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

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