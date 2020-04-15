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الأحوال المدنية: إيقاف تجديد الهوية الوطنية والإعفاء من غرامة التأخير
حتى عودة عمل المكاتب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تجديد الهوية الوطنية موقوفة حاليًّا حتى عودة عمل المكاتب، وفقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث أوضحت أنه سيتم الإعفاء من غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية.
وأكدت الأحوال المدنية أن البنوك ستمدد تاريخ الانتهاء لمدة 30 يومًا، ويمكن للمواطنين مراجعة المكاتب بعد عودة العمل فيما يخص استخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية، أو استلامها بعد تجديدها قبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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