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مايوركا الإسبانية.. جزيرة سياحية بلا سائحين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

يسود صمت غريب لا يمت للمكان، فلا تسمع صوت ترتيب فناجين القهوة، أو أصوات الزوار وهم يتبادلون الأحاديث بمختلف اللغات على الشرفات وفي الممرات التي لا تعد ولا تحصى، وبدون هؤلاء الرواد تصبح بالما عاصمة جزيرة مايوركا الإسبانية مكانا مختلفا لا يكاد يتعرف عليه أحد.

وتبدو اليوم أزقة وميادين البلدة القديمة في بالما مهجورة، فلم يحط أي سائح قدمه فيها منذ أن أعلنت إسبانيا حالة الطورائ، وفرضت حظر تجول صارما لوقف انتشار فيروس كورونا.

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وحيث إنه لا يوجد من يعلم متى يعود السياح إلى مايوركا مرة أخرى، فقد برهن الفيروس على أن السياحة وهي أكبر مصدر لقوة الجزيرة يمكن أيضا أن تكون أخطر نقطة ضعف فيها.

ويقول الخبير الاقتصادي أنتوني ريرا «يعتمد القطاع الأكبر من اقتصادنا على السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا هو السبب في أن الجزر الواقعة في أرخبيل البليار، باتت إحدى المناطق الإسبانية التي تضررت بشدة من جراء التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا».

وبعد أن أغلقت جميع الفنادق في مختلف أنحاء إسبانيا أبوابها، يتوقع ريرا أن يصل إجمالي الخسائر في الجزر الأربع بأرخبيل البليار، إلى 1,4 مليار يورو.