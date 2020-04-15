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بولندا تبحث حظر الإجهاض قبل الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - وارسو

فيما تدرس الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا إنهاء الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا، يبحث المشرعون في بولندا الحظر الكامل للإجهاض والعقوبات الجنائية لتعليم المراهقين بشأن الجنس، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.

وانتقدت منظمات حقوقية المقترحات المحافظة وكذلك توقيتها، مما ساهم في تصاعد الاحتجاجات هذا الأسبوع، والتي كان عليها الانصياع للتباعد الاجتماعي وتفادي حظر التجمعات.

وكان متظاهرون محتجون ضد تشريع يقيد الإجهاض خرجوا في شوارع وارسو ، لكنهم شاركوا وهم بداخل سياراتهم، تماشيا مع تدابير الإبعاد الاجتماعي.