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بولندا تبحث حظر الإجهاض قبل الانتخابات

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بولندا تبحث حظر الإجهاض قبل الانتخابات
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - وارسو

فيما تدرس الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا إنهاء الإغلاق الكامل بسبب فيروس ، يبحث المشرعون في بولندا الحظر الكامل للإجهاض والعقوبات الجنائية لتعليم المراهقين بشأن الجنس، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.

وانتقدت منظمات حقوقية المقترحات المحافظة وكذلك توقيتها، مما ساهم في تصاعد الاحتجاجات هذا الأسبوع، والتي كان عليها الانصياع للتباعد الاجتماعي وتفادي حظر التجمعات.

وكان متظاهرون محتجون ضد تشريع يقيد الإجهاض خرجوا في شوارع وارسو ، لكنهم شاركوا وهم بداخل سياراتهم، تماشيا مع تدابير الإبعاد الاجتماعي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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