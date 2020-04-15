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نهب متاجر غذاء في جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جوهانسبرج وسط إغلاق كامل وصارم جرى تطبيقه لبطء انتشار فيروس كورونا المستجد، تم نهب عدد من متاجر الأغذية والمشروبات الكحولية في جنوب أفريقيا. ووردت تقارير عن وقوع حوادث نهب في عدد من الأماكن بضواحي كيب تاون، بالقرب من بلدة «جوجوليتو»، حيث يعيش كثيرون في حالة من الفقر، حتى قبل أن يقيد الإغلاق الكامل حركة المواطنين ويضر بأرزاقهم.



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