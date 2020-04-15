، جدة التاريخية تتهيأ لبرنامج تأهيل والتحول لمدينة تراثية عالمية ،

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تتهيأ إدارة مشروع جدة التاريخية لبرنامج تأهيل والتحول لمدينة تراثية عالمية ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تحويلها إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
وتشرف وزارة الثقافة على إدارة جدة التاريخية عبر خططها التي تسهم في استثمار بيوتها التراثية ومساجدها العتيقة وأسواقها المتنوعة وطرازها المعماري الفريد إلى إبراز مكوناتها التراثية ومزاياها المعمارية عبر مشروعات عديدة تشمل التجديد العمراني والعمل على جعلها متحفاً مفتوحاً.
وسيدعم البرنامج ترميم المباني الآيلة للسقوط في الموقع التاريخي للسلامة العامة ومنعا لتدهور الهياكل القديمة وسيتم البرنامج وفقاً لمعايير ومواصفات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الخاصة بترميم المباني التاريخية.
وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على المباني في المنطقة التاريخية حتى يتم اعتماد خطط الحفاظ على الهياكل والبنايات في جدة التاريخية والتي تتراوح أعمارها ما بين 100 و1400 عام وتضم حوالي 400 مبنى في المنطقة المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي و200 مبنى في المنطقة العازلة المحيطة.
جدة التاريخية
جدة التاريخية تتهيأ لبرنامج تأهيل والتحول لمدينة تراثية عالميةخالد خليل الخليج 365 2020-04-15
تتهيأ إدارة مشروع جدة التاريخية لبرنامج تأهيل والتحول لمدينة تراثية عالمية ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تحويلها إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
وتشرف وزارة الثقافة على إدارة جدة التاريخية عبر خططها التي تسهم في استثمار بيوتها التراثية ومساجدها العتيقة وأسواقها المتنوعة وطرازها المعماري الفريد إلى إبراز مكوناتها التراثية ومزاياها المعمارية عبر مشروعات عديدة تشمل التجديد العمراني والعمل على جعلها متحفاً مفتوحاً.
وسيدعم البرنامج ترميم المباني الآيلة للسقوط في الموقع التاريخي للسلامة العامة ومنعا لتدهور الهياكل القديمة وسيتم البرنامج وفقاً لمعايير ومواصفات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الخاصة بترميم المباني التاريخية.
وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على المباني في المنطقة التاريخية حتى يتم اعتماد خطط الحفاظ على الهياكل والبنايات في جدة التاريخية والتي تتراوح أعمارها ما بين 100 و1400 عام وتضم حوالي 400 مبنى في المنطقة المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي و200 مبنى في المنطقة العازلة المحيطة.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:47 PM
تضم 600 مبنى تراثياً
تتهيأ إدارة مشروع جدة التاريخية لبرنامج تأهيل والتحول لمدينة تراثية عالمية ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تحويلها إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
وتشرف وزارة الثقافة على إدارة جدة التاريخية عبر خططها التي تسهم في استثمار بيوتها التراثية ومساجدها العتيقة وأسواقها المتنوعة وطرازها المعماري الفريد إلى إبراز مكوناتها التراثية ومزاياها المعمارية عبر مشروعات عديدة تشمل التجديد العمراني والعمل على جعلها متحفاً مفتوحاً.
وسيدعم البرنامج ترميم المباني الآيلة للسقوط في الموقع التاريخي للسلامة العامة ومنعا لتدهور الهياكل القديمة وسيتم البرنامج وفقاً لمعايير ومواصفات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الخاصة بترميم المباني التاريخية.
وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على المباني في المنطقة التاريخية حتى يتم اعتماد خطط الحفاظ على الهياكل والبنايات في جدة التاريخية والتي تتراوح أعمارها ما بين 100 و1400 عام وتضم حوالي 400 مبنى في المنطقة المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي و200 مبنى في المنطقة العازلة المحيطة.
، جدة التاريخية تتهيأ لبرنامج تأهيل والتحول لمدينة تراثية عالمية ،
المصدر : الخليج 365
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