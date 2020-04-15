، "أمانة مكة" تدعو الراغبين باستلام مواقع بيع الخضار والفواكه إلى مراجعة "بلدية العزيزية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اكتمال الموقع المؤقّت المخصّص بالعوالي

‏دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استلام مواقع بيع الخضار والفواكه، إلى مراجعة بلدية العزيزية الفرعية‬ من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بعد اكتمال الموقع المؤقّت المخصّص لبيع الخضار والفواكه بالعوالي.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقّتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة.

ووجّه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية، وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.



وجاءت المواقع على النحو الآتي: طريق السيل، مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

