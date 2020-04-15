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واصل أعضاء مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، والمتطوعون العاملون بالمركز في يوم الأربعاء ٢٢ شعبان ١٤٤١هـ؛ توزيع (١٨٠) وجبة ساخنة مكونة من رز ودجاج، وذلك على الأسر المتضررة والمحتاجة في الأحياء التابعة لمركز حي المسفلة.
ولاقت هذه المبادرة والمبادرات السابقة، قبولًا وثناءً من تم التوزيع عليهم؛ حيث لهجت ألسنتهم بالدعاء والثناء للمتبرّعين والمتطوّعين.
من جانبه قال رئيس مركز مجلس إدارة مركز حي المسفلة الدكتور محمد المنشاوي: "نسأل أن يخلف على من تبرع، وأن يجازي من تطوع وأسهم بأية وسيلة في توزيع هذه السلال، سواء تنسيقًا أو تنظيمًا أو توزيعًا، أو بأي وسيلة، وأن يبارك في الجهود ويسدّد الخطى ويخلص النيات".
وتأتي هذه المبادرة دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.
مكة المكرمة مركز حي المسفلة منع التجول فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:46 PM
شملت الأسر والأحياء المتضرّرة والمحتاجةمركز حي المسفلة يوزّع 180 وجبة رز ودجاج ساخنة
واصل أعضاء مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، والمتطوعون العاملون بالمركز في يوم الأربعاء ٢٢ شعبان ١٤٤١هـ؛ توزيع (١٨٠) وجبة ساخنة مكونة من رز ودجاج، وذلك على الأسر المتضررة والمحتاجة في الأحياء التابعة لمركز حي المسفلة.
ولاقت هذه المبادرة والمبادرات السابقة، قبولًا وثناءً من تم التوزيع عليهم؛ حيث لهجت ألسنتهم بالدعاء والثناء للمتبرّعين والمتطوّعين.
من جانبه قال رئيس مركز مجلس إدارة مركز حي المسفلة الدكتور محمد المنشاوي: "نسأل أن يخلف على من تبرع، وأن يجازي من تطوع وأسهم بأية وسيلة في توزيع هذه السلال، سواء تنسيقًا أو تنظيمًا أو توزيعًا، أو بأي وسيلة، وأن يبارك في الجهود ويسدّد الخطى ويخلص النيات".
وتأتي هذه المبادرة دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مؤخرًا؛ لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.
، مركز حي المسفلة يوزّع 180 وجبة رز ودجاج ساخنة ،
المصدر : الخليج 365
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