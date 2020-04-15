، بتوجيه أمير الباحة .. إيواء 135 عاملاً في عددٍ من مدارس بلجرشي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبو خشيم": سيتم إجراء الكشف الدوري عليهم طيلة فترة إقامتهم

أنهت لجنة متابعة أوضاع العمال وإسكانهم بمحافظة بلجرشي، اليوم الأربعاء، إيواء أكثر من 135 عاملاً في عددٍ من المدارس بالمحافظة كمرحلة أولى.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، بمعالجة إسكان العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع الاشتراطات الصحية، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أوضح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم صدور توجيه أمير الباحة بتشكيل لجنة خماسية تضم المحافظة والشرطة والبلدية والشؤون الصحية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعالجة أوضاع إسكان العمالة التي لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وتوزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم ونقلهم إلى المدارس الحكومية بعد تطهيرها وتعقيمها إضافة إلى إجراء الفحص البصري والعلامات الحيوية على العمالة قبل إيوائهم، مشيرًا إلى أن جميع الفحوص تؤكد سلامتهم ولله الحمد.

وأكد "أبو خشيم" أن اللجنة حرصت على الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة من حيث التباعد بين العمالة وتوعيتهم بالالتزام والتعليمات الوقائية فضلاً عن إجراء الكشف الدوري على العمالة طيلة فترة إقامتهم بالإسكان المؤقت.

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