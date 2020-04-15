- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو (أيار) على الأقل، لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.
وبيّنت "ميركل" للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية؛ أن الإجراءات حققت نجاحًا متوسطًا هشًّا في الحرب على الوباء؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت أن الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام.
وأضافت أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيًّا بدءًا من الرابع من مايو/ أيار.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:36 PM
الحكومة أوصت المواطنين بارتداء الكماماترغم نجاحه الهش.. ألمانيا تمدّد التباعد الاجتماعي لـ"كورونا" إلى 3 مايو المقبل
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى الثالث من مايو (أيار) على الأقل، لكن بعض المتاجر ربما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.
وبيّنت "ميركل" للصحفيين، بعد مناقشات مع حكام الولايات الألمانية؛ أن الإجراءات حققت نجاحًا متوسطًا هشًّا في الحرب على الوباء؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت أن الحكومة توصي المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام.
وأضافت أنه سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء البلاد بفتح أبوابها تدريجيًّا بدءًا من الرابع من مايو/ أيار.
، رغم نجاحه الهش.. ألمانيا تمدّد التباعد الاجتماعي لـ"كورونا" إلى 3 مايو المقبل ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رغم نجاحه الهش.. ألمانيا تمدّد التباعد الاجتماعي لـ"كورونا" إلى 3 مايو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.