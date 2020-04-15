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أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المشددة، التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.
واستدرك "الرزاز" بالتأكيد أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.
الأردن حظر التجول فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:31 PM
"الرزاز" أشار إلى احتمالية السماح للمواطنين التنقل بحرية أكبرالأردن يعتزم تخفيف إجراءات "كورونا" قريباً لكن دون رفع حظر التجول
أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم (الأربعاء)، أن الحكومة ستخفف قريباً إجراءات العزل العام المشددة، التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.
واستدرك "الرزاز" بالتأكيد أن الحكومة لن ترفع حظر التجول الذي فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.
، الأردن يعتزم تخفيف إجراءات "كورونا" قريباً لكن دون رفع حظر التجول ،
المصدر : الخليج 365
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