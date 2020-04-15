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أصدرت محكمة مدينة نانتير الفرنسية، حكمًا قضائيًّا يفرض على عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، حظر نشاطه التجاري في توصيل السلع والاقتصار فقط على المواد الضرورية المتعلقة بالصحة والنظافة والغذاء؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأمهلت المحكمة الشركة 24 ساعة للامتثال لهذه القرارات، وإلا فإن أي إخلال سيترتب عنه غرامة مالية تقدر بمليون يورو عن كل يوم تأخير.
وطالبت المحكمة شركة أمازون بإعادة تقييم الأخطار الناجمة عن فيروس كورونا.
ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهام النقابات المهنية للشركة بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها لحماية العاملين فيها من فيروس كورونا، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في العالم.
من ناحيتها أعلنت شركة أمازون استئناف الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي.فرنسا محكمة مدينة نانتير الفرنسية أمازون فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:11 PM
أمهل الشركة 24 ساعة لتنفيذ الحكمالقضاء الفرنسي يحظر معظم نشاط "أمازون" لعدم التزامها بإجراءات "كورونا"
أصدرت محكمة مدينة نانتير الفرنسية، حكمًا قضائيًّا يفرض على عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، حظر نشاطه التجاري في توصيل السلع والاقتصار فقط على المواد الضرورية المتعلقة بالصحة والنظافة والغذاء؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وأمهلت المحكمة الشركة 24 ساعة للامتثال لهذه القرارات، وإلا فإن أي إخلال سيترتب عنه غرامة مالية تقدر بمليون يورو عن كل يوم تأخير.
وطالبت المحكمة شركة أمازون بإعادة تقييم الأخطار الناجمة عن فيروس كورونا.
ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهام النقابات المهنية للشركة بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها لحماية العاملين فيها من فيروس كورونا، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في العالم.
من ناحيتها أعلنت شركة أمازون استئناف الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي.
، القضاء الفرنسي يحظر معظم نشاط "أمازون" لعدم التزامها بإجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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