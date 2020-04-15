شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص باختناق بسبب تفاعل سوائل تنظيف في شقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني الرياض حادث تفاعل كيميائي في شقه سكنيه بحي اليمامة نتيجة استخدام سوائل تنظيف مختلفة الاستخدامات وسكبها معاً مما تسبب في تفاعل و انبعاث أبخرة خانقه نتج عنه إصابة 3 أشخاص نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

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