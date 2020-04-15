شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد رخص القيادة عبر «أبشر» دون شرط الفحص الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية "ابشر"لتابعة لوزارة الداخلية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" أنه يمكن الآن تجديد رخصة القيادة من دون اشتراط الفحص الطبي عبر حسابك في منصة أبشر.

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