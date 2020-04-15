شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على القطيف وسيهات وصفوى والان نبدء بالتفاصيل

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية شملت محافظة القطيف، وسيهات وصفوى والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار . جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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