إيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال رمضان

2020-04-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة المسجد النبوي إيقاف خدمة الإفطار خلال شهر رمضان لهذا العام، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة عبر رسالة نصية: “‏أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، فإننا إذ ندرك حرصكم وحبكم لعمل الخير في شهر الخير، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ احترازيًّا، في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا”.

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وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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