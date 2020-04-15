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شكرا لقرائتكم العراق يعلن تمديد حظر التجول حتى شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العراق يعلن تمديد حظر التجول حتى شهر رمضان
للحد من انتشار كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول الوقائي المفروض على البلاد إلى بداية شهر رمضان المبارك.
وأفادت اللجنة في بيان صحفي بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا يسبق حلول شهر رمضان، لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.
كما بحثت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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