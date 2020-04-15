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الجزائر تسجل 90 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يرتفع لـ 2160 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 2160 حالة في 47 ولاية جزائرية، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 336 شخصًا.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الجزائرية تعافي 708 أشخاص من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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