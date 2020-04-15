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استبعاد فكرة استكمال الدوري الأمريكي

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استبعاد فكرة استكمال الدوري الأمريكي
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس

استبعدت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين إمكانية استئناف الموسم في منتصف مايو المقبل في ضوء تفاقم أزمة المستجد.

وكانت الرابطة تخطط لاستئناف الموسم المتوقف منذ 12 مارس الماضي، في منتصف مايو المقبل لكن يبدو أنها ستتراجع.

وذكر البيان الصادر عبر الموقع الرسمي للرابطة «أن الرابطة تواصل تقييم الآثار المترتبة على فيروس كورونا، ورغم أننا كنا نأمل العودة في منتصف مايو، فإن هذا الأمر مستبعد تماما استنادا إلى إرشادات سلطات الصحة العامة والفيدرالية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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