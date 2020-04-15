استبعاد فكرة استكمال الدوري الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس
استبعدت رابطة دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين إمكانية استئناف الموسم في منتصف مايو المقبل في ضوء تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكانت الرابطة تخطط لاستئناف الموسم المتوقف منذ 12 مارس الماضي، في منتصف مايو المقبل لكن يبدو أنها ستتراجع.
وذكر البيان الصادر عبر الموقع الرسمي للرابطة «أن الرابطة تواصل تقييم الآثار المترتبة على فيروس كورونا، ورغم أننا كنا نأمل العودة في منتصف مايو، فإن هذا الأمر مستبعد تماما استنادا إلى إرشادات سلطات الصحة العامة والفيدرالية».
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