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غموض مصير مباراة الأهلي والريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ أن مصير مباراة فريقه مع ريال مدريد الإسباني التي كانت مقررة في أغسطس المقبل بات غامضا بسبب فيروس كورونا.

على صعيد آخر أبان عبدالحفيظ أنه لا نية لتجميد الظهير الأيمن للفريق الأول أحمد فتحي بعد إعلان انضمامه لفريق بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن «علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على الاحترام، كما أن المدير الفني، السويسري رينيه فايلر، يدرس الموقف جيدا بالنسبة للمعارين، وينتظر تحديد مصير الدوري المصري حتى يستطيع حسم رأيه في هذه المسألة»، مشددا على أن فايلر هو صاحب القرار بشأن المعارين، سواء باستمرار إعارتهم أو عودتهم للأهلي خلال الفترة المقبلة.