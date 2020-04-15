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غموض مصير مباراة الأهلي والريال

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غموض مصير مباراة الأهلي والريال
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ أن مصير مباراة فريقه مع الإسباني التي كانت مقررة في أغسطس المقبل بات غامضا بسبب فيروس .

على صعيد آخر أبان عبدالحفيظ أنه لا نية لتجميد الظهير الأيمن للفريق الأول أحمد فتحي بعد إعلان انضمامه لفريق بيراميدز الذي ينافس في الممتاز.

وأضاف أن «علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على الاحترام، كما أن المدير الفني، السويسري رينيه فايلر، يدرس الموقف جيدا بالنسبة للمعارين، وينتظر تحديد مصير الدوري المصري حتى يستطيع حسم رأيه في هذه المسألة»، مشددا على أن فايلر هو صاحب القرار بشأن المعارين، سواء باستمرار إعارتهم أو عودتهم للأهلي خلال الفترة المقبلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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