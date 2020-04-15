مغادرة جماعية للاعبين والمدربين التوانسة والجزائريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
بدأ أكثر من 320 لاعبا وأعضاء بالأجهزة الفنية والطبية من تونس، يعملون بالأندية السعودية بمختلف الدرجات، الاستعداد لمغادرة المملكة عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، نظرا لعدم وضوح الرؤية حول استئناف النشاط الرياضي في السعودية بعد انتشار جائحة كورونا.
وأنهت السلطات التونسية بالتنسيق مع السلطات السعودية، ترتيب إجراءات العودة إلى تونس عبر طائرات خاصة.
وأكدت مصادر «مكة» أن أول طائرة تونسية ستقلع من السعودية الأحد المقبل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
كما يستعد الجزائريون المحترفون بالأندية السعودية والأجهزة التدريبية والطبية، بينهم 56 لاعبا ومدربا بمختلف الدرجات، لمغادرة المملكة في اليومين المقبلين.
وكان محترفا النصر المغربيان نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله أول اللاعبين المحترفين الأجانب الذين عادوا إلى بلادهم، وسيلحق بهم بقية اللاعبين المحترفين والأجهزة الفنية والطبية العاملين في المغادرة بعد إنهاء الإجراءات كافة لعودتهم إلى بلادهم.
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