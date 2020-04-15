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751 مشاركا بماراثون دبي المنزلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شارك 751 عداء من 62 جنسية مختلفة من داخل دولة الإمارات وخارجها من سباق «الماراثون المنزلي» الذي نظمه نادي 5:30 للجري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وإحدى شركات المنتجات الرياضية.

وجاء السباق في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم»، وضمن الحملة الوطنية الإماراتية «خلك في البيت»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وفاز الإيراني مرتظى ناصري بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:24 ساعات، تلاه الإيطالي فاليريو سكامانيتي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:26 ساعات، وحل الإيراني عباس كافوسي في المركز الثالث بإنهائه السباق في زمن قدره 3:31 ساعات.

وفي فئة السيدات فازت الإيرانية منى شارباف تابريز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 3:59 ساعات، وجاءت الأيرلندية جيليان كلارك في المركز الثاني بزمن قدره 4:15 ساعات، وحلت الروسية إيرينا باكنوفيتش في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:37 ساعات.

وشارك في السباق متنافسون من الكويت والسعودية وعمان والبحرين والأردن، وعبروا جميعهم عن سعادتهم بالمشاركة في أول سباق من نوعه في العالم، والذي امتد لمسافة 42.195 كيلومترا، وتنوعت أعمار المشاركين ما بين 18 إلى 65 عاما، من الرجال والنساء.