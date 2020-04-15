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منصة لتدريب أعضاء هيئة المهندسين عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشنت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، منصة للتدريب عن بعد لأعضائها عبر برنامجها للتعلم الذكي LMS، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة، وتعزيز ثقافة التعلم والتدريب عن بعد، بما يتوافق ويتواءم مع الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تتبناها.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن المنصة تهدف إلى إيجاد بيئة تدريبية تفاعلية من خلال وسائط الكترونية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء في الهيئة السعودية للمهندسين للحصول على التدريب المناسب وتقليل تكلفة التعليم على المدى الطويل، إلى جانب نشر ثقافة التدريب الذاتي، التي تمكن من تحسين وتنمية قدرات المتدربين بأقل تكلفة.

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وذكر الشمري أن منصة التدريب التي هيأتها الهيئة تتميز بالمتابعة الالكترونية ومعرفة مستويات المتدربين والمراحل التي تم اجتيازها عن طريق تقارير تبين مدى تفاعل المتدربين مع المواد التدريبية، وكذلك توفير الدورات التدريبية الكترونيا طوال اليوم وفي أي وقت ومن أي مكان، وتمكين المتدرب من تلقي المادة العلمية بالأسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خلال الطرق المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وإتاحة الفرصة للمتدربين للتفاعل الكترونيا، فيما بينهم من جهة، والمدربين من

جهة أخرى من خلال وسائل التواصل الالكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار وغيرها، إلى جانب توفير مصادر متعددة للمعرفة.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال منصة التدريب elearning.saudieng.sa ، اختيار الدورات التدريبية التي تتناسب واحتياجات الأعضاء من المهندسين والفنيين عن طريق حزمة من البرامج التي تتوافق محتوياتها مع المهارات والكفاءات المطلوب من الأعضاء تعزيزها وتطويرها.