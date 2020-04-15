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الصناعات العسكرية تتيح التسجيل الكترونيا لتعبئة نموذج تصريح التنقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أتاحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة الحصول على التصريح الموحد للتنقل أثناء منع التجول ممن تتطلب حاجة العمل الفعلية حصولهم عليه لإنهاء إجراءات العمل الضرورية والملحة، وضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية المطلوبة بما يضمن استمرارية الدعم المطلوب للجهات الدفاعية والأمنية، وذلك عبر البوابة الالكترونية للهيئة www.gami.gov.sa.

وأوضحت الهيئة الخطوات الالكترونية التي تمكن الشركات المحلية العاملة في القطاع والمشرفة عليها الهيئة التسجيل لتعبئة بيانات تصريح التنقل أثناء منع التجول؛ وذلك بالدخول على منصة التراخيص في موقع الهيئة الالكتروني واختيار خدمة تصريح تنقل واستكمال البيانات المطلوبة كافة، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التصريح ورقيا وتقديمه إلى وزارة الداخلية لاعتماده بشكل نهائي وفق الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت مطلع الشهر عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، والتي تهدف لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتأكيدا على دعم تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة ليساهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.