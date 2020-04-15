مغادرة 197 معتمرا باكستانيا وبنجلاديشيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أشرفت وزارة الحج والعمرة أمس على مغادرة 163 معتمرا من الجنسية الباكستانية و34 معتمرا من الجنسية البنجلاديشية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج وعضوية وزارات الداخلية ممثلة في الجوازات، الخارجية، الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.
وتأتي هذه المرحلة استكمالا للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.
كما وفرت الوزارة فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال تلك الفترة وتأمين الإعاشة لهم ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم إلى حين مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين.
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