شكرا لقرائتكم خبر

العراق لطهران: منافذنا مغلقة أمام زواركم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد العراق أن منافذه الحدودية ستبقى مغلقة في وجه الإيرانيين الراغبين في زيارات الأضرحة، ردا على تصريحات مسؤول إيراني باستئناف فتح الزيارة للمواطنين في بلاده إلى سوريا والعراق.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية إن «المنافذ مع إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري إلى إشعار آخر، وسيتم العمل بإعادة فتح المنافذ وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ».

وأوضحت أنه «لغاية الآن لم يتخذ أي قرار من اللجنة العليا باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة».