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493 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 42 حالة ووفاة 6، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 5862 حالة، منها 4852 حالة نشطة، و71 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي أمس أن 70 % إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن نحو 5 % إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يكن التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات ويصل الأمر إلى حد الوفاة.

وأضاف أن معظم حالات كورونا المرصودة أخيرا كانت في مناطق العشوائيات وأماكن تجمعات العمالة، مشددا على أهمية الاستمرار في التباعد الاجتماعي، وممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد، مذكرا بأنه لا بد أن نسمع من الأطفال ونوضح لهم ماهية الوضع الحالي بشكل مبسط، حتى لا يدخلوا في حالة توتر، وأن نستثمر أوقاتهم.

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من جهته قال المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، إن المملكة تدعم الصناعة المحلية للأدوية، مشيرا إلى أن هناك 8 مصانع تنتج أسبوعيا 3,7 ملايين كمامة، و49 مصنعا لإنتاج المعقمات، تنتج أكثر من 1.6 مليون لتر.

إجمالي الحالات 5862

المتعافون 931

الوفيات 79

الحالات الجديدة بحسب المدن