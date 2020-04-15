شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 42 حالة ووفاة 6، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 5862 حالة، منها 4852 حالة نشطة، و71 حالة حرجة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي أمس أن 70 % إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن نحو 5 % إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يكن التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات ويصل الأمر إلى حد الوفاة.
وأضاف أن معظم حالات كورونا المرصودة أخيرا كانت في مناطق العشوائيات وأماكن تجمعات العمالة، مشددا على أهمية الاستمرار في التباعد الاجتماعي، وممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد، مذكرا بأنه لا بد أن نسمع من الأطفال ونوضح لهم ماهية الوضع الحالي بشكل مبسط، حتى لا يدخلوا في حالة توتر، وأن نستثمر أوقاتهم.
من جهته قال المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، إن المملكة تدعم الصناعة المحلية للأدوية، مشيرا إلى أن هناك 8 مصانع تنتج أسبوعيا 3,7 ملايين كمامة، و49 مصنعا لإنتاج المعقمات، تنتج أكثر من 1.6 مليون لتر.
إجمالي الحالات 5862
المتعافون 931
الوفيات 79
الحالات الجديدة بحسب المدن
- المدينة المنورة 109
- الهفوف 86
- الدمام 84
- جدة 69
- الرياض 56
- مكة المكرمة 40
- الطائف 9
- الجبيل 6
- المخواة 6
- خليص 6
- عرعر 5
- ينبع 4
- القطيف 4
- الباحة 4
- رأس تنورة 2
- الزلفي 1
- الخبر 1
- الظهران 1
- المظيلف 1
- القريع 1
كانت هذه تفاصيل خبر 493 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.