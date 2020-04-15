ردم حفر جدة وإصلاح طرقاتها خلال أوقات منع التجول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
عالجت أمانة جدة خلال فترة منع التجول نحو 28400 م2 من الحفر، إضافة إلى إصلاح 73 طريقا و23 لوحة إرشادية.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي لـ»مكة» أنه استمرارا لأعمال صيانة الطرق والحدائق في مدينة جدة أثناء فترة منع التجول الكامل استغلت فرق الأمانة هذه الأوقات لصيانة الطرق والحدائق، إضافة إلى صيانة لوحات الطرق.
ولفت إلى أنها أنجزت 26450 م2 من أعمال ترميم وإصلاح الأرصفة، وكذلك معالجة الحفر، إضافة إلى سفلتة 297500 م2.
وأشار البقمي إلى دهان 73 كلم من الطرقات وتنفيذ أعمال صيانة واستبدال اللوحات الإرشادية. وفيما يخص الحدائق والمسطحات الخضراء أفاد بأنه جرت زراعة مسطحات خضراء تزيد مساحتها على23550 م2، وتهذيب 395 من الأشجار وزراعة 373 شجرة جديدة و4022 شجيرة.
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