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منصة موحدة لتبادل المعلومات التأمينية والحد من التحايل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي وحوكمة إجراءات المطالبات والمدفوعات المالية، دشن مجلس الضمان الصحي التعاوني المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية (SHIB)، بالتعاون مع شركة صحتي للخدمات المعلوماتية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمن لهم، وتخفيض تكلفة ووقت إجراءات الموافقات، والتي تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة، والتي تندرج ضمن ممارسات التحايل المالي، وذلك من خلال الربط الالكتروني لجميع التعاملات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

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وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور شباب الغامدي أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس 2020 -2024، والتي تساهم في تحويل منظومة الرعاية الصحية في المملكة والمواءمة مع أحدث السياسات في قطاع التأمين الصحي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرفع وتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار الأمين العام إلى أن المجلس وضع التقنية الرقمية خيارا استراتيجيا لتحقيق قفزة نوعية في صناعة سوق التأمين الصحي مما يسهم في خلق حلول مبتكرة وجعل نظام الرعاية الصحية بمستوى متطور وكفاءة عالية، مما يسهم في الحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة في القطاع التأميني.

الهدف من المنصة الموحدة